Emploie des jeunes et entreprenariat des femmes: le Bénin dans une dynamique africaine

Pour la promotion de l’emploie des jeunes et de l’entreprenariat des femmes, l’Etat béninois a décidé de participer à une initiative de l’académie des sciences du Sénégal. Une initiative à laquelle plusieurs autres pays africains participent.

Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, l’accès des jeunes, et surtout des femmes, à l’emploi reste une problématique réelle. Pour ainsi faire la promotion de l’emploie des jeunes et de l’entreprenariat des femmes en Afrique, un rapport de l’Académie des sciences et lettres du Bénin a fait l’objet de débat lors d’une séance de restitution avec les partenaires de plusieurs pays africains.

Participant à une initiative pour mettre à la disposition des gouvernements, un outil référentiel sur ces questions, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Burkina Faso le Mali et le Bénin, entendent conjuguer leurs efforts pour un développement humain sur le continent. Pour le professeur Madiagne DIALLO, Directeur de l’Animation Scientifique du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) du Sénégal, « le projet cherche à promouvoir l’appui technico scientifique dans la définition, l’exécution et l’évaluation des politiques publiques ». Il fait focus sur deux thématiques prioritaires des gouvernements, pour le développement sous régional, « l’employabilité des jeunes » et « l’entrepreneuriat féminin ».

D’autre part, « il est visé le renforcement de la mutualisation des capacités en Conseil des Institutions pourvoyeuses d’avis aux pouvoirs publics (académies des sciences et conseils économiques et sociaux). » Pour le Conseil économique et social du Bénin (CES) et l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), cette initiative vient à point nommé et les résultats des travaux d’expertise seront mis à contribution par le gouvernement pour mieux asseoir ses politiques d’emploi des jeunes et de promotion de l’entrepreneuriat des femmes. Notons que le projet a été initié par l’Académie des sciences du Sénégal.