Emmanuel Macron: ce qui s’est passé au Mali « est un coup d’État dans le coup d’Etat inacceptable »

Le président français, Emmanuel Macron, n’a pas marché ses mots sur la situation malienne. Il a dénoncé, ce mardi, un coup d’Etat inacceptable, qui, dit-il, appelle à une condamnation immédiate.

«Ce qui a été conduit par, à nouveau, les militaires putschistes, est un coup d’État dans le coup d’Etat inacceptable, qui appelle notre condamnation immédiate », a déclaré le chef d’Etat français. Le patron de l’Elysée dit être en passe de prendre des sanctions contre les militaires putschistes.

« Les dirigeants européens ont « condamné avec la plus grande fermeté l’arrestation du président du Mali et de son Premier ministre »…« Nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n’était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes », a-t-il annoncé.

Plus tôt, ce mardi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait, lui aussi, a condamné l’arrestation du Président et du Premier ministre de la transition, par les militaires, appelant à leur l’libération immédiate et sans conditions.