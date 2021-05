Emmanuel Macron au Rwanda: que faut-il attendre du discours du chef de l’Etat français?

Le président français est à Kigali, ce jeudi 27 mai 2021. Dans la capitale rwandaise, Emmanuel Macron sera reçu par son homologue, Paul Kagame. Le patron de l’Hexagone va prononcer un discours d’une vingtaine de minutes, qui sera axé sur le génocide des Tutsis et la coopération franco-rwandaise.

Un discours de Macron pour tourner la page sombre des relations entre Paris et Kigali? C’est, a priori, ce qui se dessine à l’horizon. Emmanuel Macron qui, depuis son arrivée à la tête de l’Etat français, tente de redonner vie aux relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, est à Kigali, ce jeudi 27 mai 2021, avec un agenda bien fourni.

Selon l’Elysée, il s’agit de l’ultime étape de la « normalisation » des relations entre Paris et Kigali, engagée ces dernières années. Persuadé qu’une « page nouvelle de notre histoire avec le Rwanda et l’Afrique » va s’écrire, Macron va prononcer un discours dans lequel il va, notamment, s’adresser aux victimes du génocide des Tutsis et aux survivants. « Il y a besoin de mettre des mots sur le rôle exact de la France dans cette période allant de 90 à 94 », explique un conseiller du président français.

Dans ce discours très attendu, Macron pourra peut-être demander pardon et présenter des excuses au nom de la France, comme l’ont fait, par le passé, les États-Unis, la Belgique, les Nations unies et l’Église catholique. Toujours est-il que cette visite présente un caractère décisif pour l’harmonisation des relations entre Paris et Kigali.

Une conférence de presse avec Paul Kagame, avant un tête-à-tête et un déjeuner entre les deux hommes, est aussi au programme du président français, qui visitera également le mémorial du génocide de Gisozi. En effet, à l’extérieur de ce mémorial, bâti à partir de 1999, sont enterrées plus de 250 000 personnes. À l’intérieur, un musée retrace l’histoire du génocide des Tutsis. De la montée de la haine aux massacres, photos et vidéos relatent l’horreur vécue au printemps 1994.