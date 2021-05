Elim Mondial 2022: adversaire du Bénin, la RDC a un nouveau sélectionneur

Alors qu’on attendait l’officialisation de Rolland Courbis à la tête des Léopards, la Fédération congolaise (Fécofa) vient de nommer l’Argentin Hector Cuper au poste de sélectionneur de la RDC.

C’est officiel! Hector Cuper est le nouveau sélectionneur de la RDC. Le technicien argentin a été nommé, ce jeudi, en remplacement de l’entraîneur local, Christian Nsengi, qui a échoué à conduire les Congolais à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022).

Une nomination qui a surpris tout le monde, car jusqu’à mardi, on attendait l’officialisation du Français Rolland Courbis. Le président de la Fecofa, Constant Omari, avait même confirmé, à l’issue d’une réunion avec le ministre des Sports, que l’animateur radio était le choix numéro un.

Mais visiblement, les négociations n’ont pas abouti et les dirigeants congolais ont jeté leur dévolu sur Cuper, dont le nom est annoncé ces dernières heures.

Un entraîneur au CV impressionnant

Ancien entraîneur du club italien de l’Inter Milan, entre 2001 et 2003, Hector Cuper a été le sélectionneur de l’Egypte, entre 2015 et 2018. Un mandat au cours duquel l’Argentin a conduit les Pharaons en finale de la CAN 2017 (perdus face au Cameroun), et à la Coupe du monde Russie 2018 (éliminés en phase de groupe). Le Sud-Américain a aussi dirigé la sélection nationale de l’Ouzbékistan.

Malgré les résultats, Hector Cuper n’est pas un adepte du jeu spectaculaire. L’entraîneur argentin mise beaucoup plus sur un jeu défensif. Un système auquel vont devoir s’habituer les Congolais, eux qui affronteront le Bénin, Madagascar et la Tanzanie dans les éliminatoires du Mondial 2022.