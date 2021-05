DTEP Décryptage du discours d’investiture de Patrice Talon

Dans ce numéro de votre émission Dimanche Tout Est Permis, nous décryptons pour vous, le discours d’investiture de Patrice Talon pour son second mandat à la tête du Bénin avec comme invité, Joel Atayi Guedegbe, Expert en gouvernance et acteur de la société civile, Joseph Perzo Anago, Journaliste, consultant/media, Casimir Kpédjo, Journaliste spécialisé en économie, François Attadédji, Président des Emeraudes de la Diaspora Béninoise et Léon Koboudé, journaliste et consultant média.