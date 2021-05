DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama distribue de l’argent au concert de Sidiki Diabaté

Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, a distribué quelques billets de banque lors du concert du chanteur malien, Sidiki Diabaté. C’était ce vendredi 14 mai 2021 à l’hôtel Ivoire.

Carmen Sama a visiblement mis Sidiki Diabaté mal à l’aise, vendredi dernier, au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan. Lors du concert du chanteur malien, la présence de la veuve de DJ Arafat a été très remarquée lorsqu’elle est montée sur le podium pour faroter Sidiki Diabaté de quelques billets de banque.

Très gêné de recevoir de l’argent de la part de la veuve de son ami défunt, le fils de la kora a été obligé de stopper Carmen dans son élan. »Elle est très forte, et nous allons toujours continuer à l’encourager… On est ensemble », a affirmé Sidiki Diabaté à l’endroit de Carmen.

Mieux, le chanteur malien pense que c’est plutôt à lui de donner de l’argent à Carmen et sa fille. Ce n’est pas la première fois que Sidiki rend hommage à DJ Arafat. A Abidjan, le chanteur avait offert à DJ Arafat son disque de platine à la cérémonie en hommage au « Yorobo », le 30 août, à Abidjan.

« Ils ont fait un échange d’auras »

Un geste critiqué par Debordo qui pense qu’il aurait pu le lui donner pendant qu’il était encore en vie. Celui qui s’est toujours opposé à l’amitié de DJ Arafat et Sidiki Diabaté, va plus loin en donnant les raisons pour lesquelles il voulait voir le prince de la Kora loin de DJ Arafat.

‘’Savez-vous pourquoi je ne voulais pas qu’Arafat marche avec Sidiki Diabaté? C’est parce que ce dernier est dans des pratiques occultes. Et comme il a eu des disques d’or et de platine, Arafat DJ était tellement envieux, qu’il s’est accroché à lui afin qu’il le mette dans le même réseau mystique que lui. Mais qu’ont-ils fait? Ils ont fait un échange d’auras. Ils ont récupéré l’aura de mon frère et ils lui ont donné un aura de la défaite et du déclin. Et comme Arafat voulait un disque d’or, ils sont venus lui donner cela en mode foutaise‘’, avait-il clarifié.

Seulement, cette réaction de Sidiki Diabaté n’a jamais empêché la famille de DJ Arafat d’être très proche du chanteur malien.