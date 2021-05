Dépenses militaires africaines en 2020: le Bénin classé 36e

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en Suède, a publié son classement des dépenses militaires des pays africains, en 2020. Dans le classement publié par l’institut, le Bénin occupe la 36e place.

La montée du terrorisme en Afrique pousse plusieurs pays, notamment ceux d’Afrique du nord et du Sahel, à œuvrer pour le renforcement de leurs capacités militaires. Effectifs, compétences, arsenaux, logistique et maintenance, tout cela coûte chaque année une petite fortune.

L’Algérie, 1ère du continent, a dépensé 9,7 milliards USD (soit 6,7% de son PIB), tandis que le Maroc et l’Égypte ont investi respectivement 4,8 et 4,5 milliards $. L’Afrique du Sud (3,1 milliards $) et le Nigéria (2,5 milliards $) complètent le Top 5. L’Angola a dépensé 994 millions USD, le Mali 593 millions $, le Burkina Faso 382 millions $ et le Tchad 323 millions $. Le Cap-Vert a le budget défense le moins élevé du continent, chiffré à 11,3 millions $.

A noter que le Bénin, pays situé à l’Ouest du continent et qui jouit d’une stabilité en matière de sécurité, occupe la 36e place sur la liste publiée par l’institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en Suède, avec un budget de défense estimé à 71,8 millions $.

Ci-dessous, le classement des pays africains, selon le montant de leurs dépenses militaires en 2020 (SIPRI):