Démission et reconduction du Premier ministre Moctar Ouane: vers un gouvernement plus inclusif au Mali ?

Le Premier ministre malien, Moctar Ouane, a présenté sa démission et celle de son gouvernement au président de la transition politique, le Colonel Bah N’Daw, ce vendredi 14 mai 2021. Aussitôt après sa démission, il a été reconduit et est désormais chargé de former un nouveau gouvernement.

Moctar Ouane va-t-il enfin répondre aux aspirations profondes du peuple malien? L’ancien ministre malien des Affaires étrangères (2004–2011), devenu Premier ministre, suite au renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, le mardi 08 août 2020, avait mis en place une équipe gouvernementale, dont plusieurs portefeuilles étaient aux mains des militaires. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la militarisation du gouvernement. « Un gouvernement non inclusif », ont-elles dénoncé.

Plus de 8 mois après, le dialogue initié par le président Bah N’Daw pour panser les clivages internes du pays, notamment pour fédérer la classe politique et la société civile à travailler de concert avec les autorités au pouvoir, donne une lueur d’espoir. En effet, suite aux diverses échanges, le Premier ministre Moctar Ouane a présenté, ce vendredi, sa démission et celle de son gouvernement au président Bah N’Daw, qui l’a immédiatement reconduit, lui demandant de former « un gouvernement plus inclusif » et « faisant plus de places à la classe politique ».

Pour rappel, le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), principal mouvement ayant conduit à la chute du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, ne se voyait pas représenté dans l’ancien gouvernement. Le parti avait alors jugé le gouvernement « non inclusif », dénonçant plus irrégularités. La volonté de former un gouvernement plus inclusif, annoncée par le président Bah N’Daw, vient donc à point nommé, pour apaiser le climat des tensions et rallier plus de couches à la chose commune.