Cyclisme: démarrage de la 16è édition du tour du Bénin

La 16è édition du tour cycliste du Bénin démarre le 17 mai prochain. Une quarantaine de coureurs, issus de plusieurs pays, est attendue à cette compétition.

Malgré le contexte sanitaire actuelle, le 16è tour cycliste du Bénin aura bel et bien lieu. La compétition se tiendra du 17 au 22 mai 2021 avec la participation de plusieurs pays. Il s’agit du Sénégal, du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, du Burkina Faso, de la République démocratique du Congo. Le Bénin, quant à lui, sera représenté par deux équipes.

Grands habitués du tournoi, le Togo et le Ghana ne seront pas de partie, cette fois-ci. La fermeture de leurs frontières est la raison évoquée. Les coureurs européens ne feront pas non plus le voyage au Bénin en raison du covid-19. Au total, ce sont quarante-quatre coureurs qui seront présents sur le tour.

Les cyclistes auront à parcourir, en six étapes, une distance totale de 632 Km. Pour cette édition, la distance la plus longue est de 123 Km et va se dérouler entre Djougou et Boukoumbé.

Voici les six étapes retenues

Etape 1 (Départ 9h) : -Djougou-Boukoumbé 123 Km (Transbordement après étape: Boukombé – Natitingou 48 Km)

Etape 2 (Départ 9h) : -Toukountouna – Djougou 100 Km (Transbordement avant étape: Natitingou- Toukountouna 42 Km et après étape Djougou- Parakou 135 Km)

Etape 3 (Départ 9h) : -Critérium à Parakou 105 km; 30 Tours (Transbordement après étape: Parakou – Bohicon 290 Km)

Etape 4 (Départ 10h) : -Bohicon-Lokossa 87 Km (Transbordement après étape: Lokossa-Cotonou 113 Km)

Etape 5 (Départ 10h) :-Critérium Porto-Novo 116 Km (Transbordement avant étape: Cotonou-Porto / Novo 42 Km et après étape Porto / Novo- Cotonou 42 Km)

Etape 6 (Départ 14h) : -Critérium Cotonou 101 Km (Remise des Prix)