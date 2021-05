Cristiano Ronaldo sur le départ? Le Portugais exfiltre ses voitures de Turin

Alors que les rumeurs d’un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus ont inondé la planète foot, ces dernières semaines, le Portugais a fait déménager une partie de sa collection de voitures de son garage à Turin.

Cristiano Ronaldo va-t-il quitter la Juventus cet été? Alors que le contrat du Portugais s’achève en 2022, le joueur pourrait écourter sa dernière année de saison. Alors que certains dirigeants de la Juve, à l’instar de Paved Nedved, avaient assuré que le quintuple Ballon d’or allait rester à Turin, de plus en plus de voix soutiennent que le départ du natif de Madère est déjà acté.

Et la vidéo publiée sur le site spécialisé Per Sempre Calcio vient un peu plus alimenter les rumeurs. Sur la vidéo, on voit, en effet, CR7 superviser, en pleine nuit, le déménagement d’une partie de son garage. Pas moins de sept de ses bolides ont ainsi été embarqués dans un camion de transport de la société RodoCargo pour une destination inconnue.

Si la séquence n’est pas datée, elle se serait déroulée tout récemment, et ce déménagement plaide inévitablement en faveur d’un futur départ de la star turinoise. L’ancien Madrilène avait, d’ailleurs, agi de la même manière lors de son passage du Real Madrid à la Juventus Turin en 2018…