Crise Berlin-Rabat: le Maroc rappelle son ambassadeur en Allemagne pour consultation

Le Maroc a annoncé, jeudi 6 mai, le rappel de Zohour Alaoui, son ambassadrice en Allemagne, pour consultation, selon un communiqué du département de Nasser Bourita.

Le torchon brûle entre l’Allemagne et le Maroc à propos du Sahara occidental, des négociations sur la Libye, des activités des fondations allemandes au Maroc. Et cette crise diplomatique entre Rabat et Berlin prend une nouvelle tournure. Le Maroc a rappelé, jeudi, son ambassadeur en Allemagne, Zohour Alaoui, pour consultation sur fond de l’attitude « négative » de Berlin sur la question du Sahara et « d’une tentative d’écarter Rabat des réunions régionales sur la Libye ».

Le ministère marocain des Affaires étrangères a déclaré, dans un communiqué, que « La République Fédérale d’Allemagne a multiplié les actes hostiles et les actions attentatoires à l’égard des intérêts supérieurs du Royaume du Maroc ». Et la diplomatie marocaine d’ajouter: « L’Allemagne s’est démarquée par une attitude négative sur la question du Sahara marocain. Cette position hostile, à la suite de la proclamation par la Présidence américaine reconnaissant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, est un acte grave qui demeure jusqu’à présent inexpliqué ».

« À cela, s’ajoute un acharnement continu à combattre le rôle régional du Maroc, notamment sur le dossier libyen, en tentant d’écarter, indûment et sans raisons, le Royaume de certaines réunions régionales consacrées à ce dossier comme celle tenue à Berlin », explique le ministère marocain des Affaires étrangères dans son communiqué.

Un cumul de faux pas diplomatiques

Lundi 1er mars, Rabat a annoncé suspendre toute relation avec Berlin sur fond de «malentendus profonds». Parmi eux, la question du Sahara occidental, des soupçons d’ingérence et le cas d’un ressortissant germano-marocain accusé de terrorisme. Dans une lettre qui a fuité sur les réseaux sociaux, dimanche 28 février, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, détaille la décision de Rabat de rompre toute relation diplomatique avec l’ambassade d’Allemagne, sur fond de «malentendus profonds». Il ordonne aux départements d’État la suspension de tout «contact, interaction, ou action de coopération» avec les autorités et les fondations politiques allemandes.

Le 4 mars dernier, l’ambassade d’Allemagne à Rabat a annoncé la suspension sine die de la délivrance des visas Schengen, selon un communiqué publié sur son site web. L’ambassade avait précisé dans son communiqué, « qu’en raison de le situation pandémique au Maroc, nous vous informons de le suspension de la réception des demandes de visas Schengen ». Cependant, et, selon plusieurs médias marocains, cette décision est loin d’être liée à la crise sanitaire de coronavirus, mais elle est plutôt « les malentendus profonds » qui détériorent le relation entre les deux pays.

La majorité de la presse marocaine évoque des « signes précurseurs de cette rupture diplomatique », et fait état « d’un cumul de faux pas » de la part de l’Allemagne. La brouille diplomatique est loin d’être une surprise.