Covid-19 au Bénin: le test de dépistage PCR désormais interdit sans ordonnance médicale

Au Bénin, il n’est plus possible de faire un test PCR Covid-19 sans présenter une ordonnance médicale. Selon la note de service N° 0471-2021/MS/ DC/ SGM/DNSP/SP, en date du 11 mai 2021, du ministre de la Santé, seuls les voyageurs (sites de l’aéroport, du palais des congrès et VIP) sont épargnés par cette mesure.

Pour faire un test PCR Covid-19 au Bénin, si vous n’êtes pas un voyageur, vous devrez présenter une ordonnance médicale. En clair, le PCR ne peut plus se faire pour les Béninois de l’intérieur sans prescription médicale. Les tests PCR seront intégrés au paquet d’activités des formations sanitaires publiques et privées.

La réalisation d’un test PCR n’est plus laissée au choix du citoyen qui pouvait se rendre dans n’importe quel site pour le faire. Il lui faudra désormais une ordonnance médicale et il sera orienté vers une formation sanitaire pour bénéficier dudit test qui reste toujours gratuit. Note de service

Le test de dépistage PCR (polymerase chain reaction) ou « virologique » consiste à la recherche de l’ARN du virus avec un prélèvement naso et/ou oropharyngé. Le délai de manipulation pour l’obtention du résultat varie entre 3 à 6 heures pour les tests réalisés au Bénin. Plus de 59 000 tests PCR ont été déjà réalisés au Bénin, depuis l’apparition du coronavirus.