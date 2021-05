Covid-19 au Bénin: la vaccination ouverte au public adulte

La vaccination contre la Covid-19 au Bénin n’est plus uniquement dédiée aux agents de santé et aux personnes de plus de 60 ans. Toute personne désireuse de se faire vacciner et âgée de 18 ans peut se rapprocher des centres installés pour la circonstance.

Démarrée depuis le 29 mars 2021, la campagne de vaccination contre la Covid-19 va désormais au-delà des agents de santé et des personnes de plus de 60 ans. « Actuellement, la cible a été élargie et tous ceux qui ont 18 ans et plus peuvent se faire vacciner », a précisé Mathilde Houssou, Directrice départementale de la santé du Littoral.

Au début de la campagne, seuls les agents de santé, les personnes de plus de 60 ans et ceux ayant des comorbidités pouvaient se faire vacciner. Mais désormais, tous ceux qui ont 18 ans peuvent le faire. Cette ouverture justifie, selon Mathilde Houssou, l’affluence observée sur les sites, ces derniers jours.

Pas d’effets secondaires graves notés…

Selon la Directrice départementale de la santé du Littoral, il n’y a pas encore eu d’effets secondaires graves notés lors de la vaccination. « Depuis que la vaccination a commencé, nous n’avons pas noté d’effets secondaires graves », a-t-elle confié.

Par ailleurs, elle reconnaît qu’il eu quelques effets rares signalés par des personnes vaccinées. « Il n’y a eu que quelques rares effets comme des douleurs aux points d’injection, la fièvre qui sont des réactions normales qu’on rencontre avec tous les vaccins », a déclaré Mathilde Houssou.

Les sites de vaccination dans les départements

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE :

Zone sanitaire Allada Zè Toffo

Commune d’Allada

– Centre de Santé Agbanou

– Centre de Santé Lon-Agomey

– Centre de Santé Allada

– Centre de Santé Sékou

Commune de Zè

– Centre de Santé Adjan

– Centre de Santé Tangbo Djèvié

– Centre de Santé Zè

Commune de Toffo

– Centre de Santé Aguè

– Centre de Santé Toffo

Zone sanitaire Abomey Calavi Sô-Ava

Commune d’Abomey-Calavi

– Centre Hospitalier Universitaire de Zone Abomey Calavi So-Ava

– Centre de Santé Hêvié

– Centre de Santé Kpanroun

– Centre de Santé Togba

– Centre de Santé Abomey-Calavi 1

– Centre de Santé Abomey-Calavi 2

– Centre de Santé Abomey-Calavi 3

– Centre de Santé Abomey-Calavi 4

– Centre de Santé Akassato

– Centre de Santé Ouédo

– Centre de Santé Cocokodji

– Centre de Santé Dèkoungbé

– Centre de Santé Godomey centre 1

– Centre de Santé Godomey centre 2

– Centre de Santé Godomey centre 3

– Centre de Santé Godomey centre 4

– Centre de Santé Womey

Commune de Sô-Ava

– Centre de Santé Ahomey-Lokpo

– Centre de Santé So-Ava

– Centre de Santé Vekky

Zone Sanitaire Ouidah Kpomassè Tori-Bossito

Commune de Ouidah

– Centre de Santé Djègbadji

– Centre de Santé Ouidah I

– Centre de Santé Pahou

– Centre de Santé Ouidah III

– Centre de Santé Avlékété

Commune de Kpomassè

– Centre de Santé Kpomasse

– Centre de Santé Aganmalome

Commune de Tori-Bossito

– Centre de Santé Tori-Bossito

– Centre de Santé Azohouè-Cada

DANS LE DÉPARTEMENT DU LITTORAL :

– Direction départementale de la santé du Littoral

– CNHU

– CHU MEL

Zone sanitaire Cotonou 1-4

– Centre de Santé Placodji

– Centre de Santé Ahouanssori

– Centre de Santé Cotonou 1

Zone sanitaire Cotonou 2 -3

– Centre de Santé Avotrou

– Hôpital Suru-Léré

– Centre de Santé Ayélawadjè

Zone sanitaire Cotonou 5

– Centre de Santé Saint Michel

– Centre de Santé Zogbo

– Centre de Santé Sètovi

– Hôpital de Ménontin

Zone sanitaire Cotonou 6

– Centre de Santé Akogbato

– Centre de Santé Gbégamey

– Centre de Santé Houénousssou

– Centre de Santé Agongbomey

– Centre de Santé Djomehountin

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’OUÉMÉ :

Zone sanitaire Avrankou Adjarra Akpro-Missérété

Commune d’Avrankou

– Centre de Santé Atchoukpa

– Centre de Santé Avrankou

– Centre de Santé Djomon

Commune d’Adjarra

– Centre de Santé Adjarra

– Centre de Santé Médédjonou

Commune d’Akpro-Missérété

– Centre de Santé Akpro-Missérété

– Centre de Santé Gomé-Sota

Zone sanitaire Porto-Novo Aguégués Sèmè-Podji

Commune de Porto-Novo

– Centre de Santé Oganla

– Centre de Santé Zèbou

– Centre de Santé Ouando

– Centre de Santé Dowa

– Centre de Santé Houinmé

– Centre de Santé Djègan-kpèvi

– Centre de Santé Houssouko

– Centre de Santé Tokpota

Commune des Aguégués

– Centre de Santé Houédomé

Commune de Sèmè-Podji

– Centre de Santé Sèmé-KPodji

– Centre de Santé Kraké

– Centre de Santé Agblangandan

– Centre de Santé Ekpè

– Centre de Santé Djèffa

Zone sanitaire Adjohoun Bonou Dangbo

Commune d’Adjohoun

– Hôpital de Zone Adjohoun

– Centre de Santé Awonou

Commune de Bonou

– Centre de Santé Bonou

– Centre de Santé Atchonsa

Commune de Dangbo

– Centre de Santé Dangbo

– Centre de Santé Késsounou

DANS LE DÉPARTEMENT DU BORGOU :

Zone sanitaire Parakou N’Dali

Commune de Parakou

– Centre Hospitalier Départemental Universitaire du Borgou

– Centre de Santé de la Commune de Parakou

– Centre de Santé Madina

– Hôpital d’Instruction des Armées

Commune de N’Dali

– Hôpital de Zone de Boko

– Centre de Santé de N’dali

– Centre de Santé de Gbegourou

Zone sanitaire de Tchaourou

– Centre de santé Tchaourou

– Centre de santé Tchatchou

– Centre de santé Kika

– Centre de santé Bétérou

Zone sanitaire Bembèrèkè Sinendé

Commune de Bembèrèkè

– Centre de santé Bembéréké

– Centre de santé Ina

– Centre de santé Bouanri

– Centre de santé Gamia

– Centre de santé Beroubouay

Commune de Sinendé

– Centre de santé de Sinendé

– Centre de santé de Sékéré

– Centre de santé de Sikki

– Centre de santé de Yarra

Zone sanitaire Nikki Kalalé Pèrèrè

Commune de Nikki

– Centre de santé Nikki

– Centre de santé Biro

Commune de Kalalé

– Centre de santé Kalalé

– Centre de santé Derassi

Commune de Pèrèrè

– Centre de santé Péréré

DANS LE DÉPARTEMENT DES COLLINES :

– Hôpital de Zone Dassa

DANS LE DÉPARTEMENT DU COUFFO :

– Hôpital de Zone Aplahoué

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DONGA :

– Hôpital de Zone Djougou

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ALIBORI :

– Hôpital de Zone Kandi

DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ATACORA :

– Centre Hospitalier Départemental Natitingou

DANS LE DEPARTEMENT DU MONO :

– Centre Hospitalier Départemental Lokossa

DANS LE DEPARTEMENT DU ZOU

– Centre Hospitalier Départemental Abomey