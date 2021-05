Coupe d’Italie: Ronaldo titulaire, Dybala sur le banc, les compos de la finale Atalanta-Juve

Ce mercredi 19 mai 2021, à 19h (GMT), l’Atalanta et la Juventus Turin se retrouvent pour disputer la finale de Coupe d’Italie. Une rencontre choc sur le papier, qui sauvera le vainqueur de la saison blanche. Découvrez les compos officielles des deux équipes.

La finale de la coupe d’Italie se joue, ce mercredi. Après plusieurs matchs disputés, c’est l’Atalanta et la Juve qui s’affrontent pour gagner ce trophée. L’Atalanta réalise une belle saison et pourrait la rendre encore plus magnifique, en décrochant le titre face à la Vieille Dame. La Juve se doit de gagner cette finale pour éviter une triste saison blanche.

Pour ce match, Andrea Pirlo aligne un 4-4-2 avec un duo d’attaque : Kulusevski-Cristiano Ronaldo. Le but : contrer le formidable 3-4-1-2 de l’Atalanta, rodé depuis plusieurs années par Gian Piero Gasperini.

Les compos officielles:

Atalanta: Gollini – Toloi, Romero, Palomino – Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens – Pessina – Malinovski, Zapata

Juventus: Buffon – Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo – McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa – Kulusevski, Ronaldo