Coupe de France: le PSG s’offre Monaco et décroche son 14è sacre

Avec des buts d’Icardi et de Mbappé, le PSG s’est imposé face à Monaco (2-0), mercredi soir, en finale de Coupe de France. Une victoire méritée des Parisiens, qui décrochent leur 14è sacre dans la compétition.

Le PSG a décroché son premier titre de la saison. Les Parisiens ont remporté, mercredi, la Coupe de France, en s’imposant face à Monaco en finale (2-0). Un sacre mérité pour le club français, qui porte son total à 14 trophées dans cette compétition.

Le résumé de la rencontre

Tenant du titre, le PSG se déplaçait au Stade de France de Saint-Denis dans l’espoir de conserver sa couronne face à une équipe de Monaco, qui n’avait plus atteint cette étape, depuis 1991. Après un début de première période assez ennuyant et sur un rythme peu élevé, la rencontre s’animait avec cette sortie spectaculaire, mais décisive de Keylor Navas devant Volland (18e).

Dans la foulée, le PSG réagissait avec un Kylian Mbaapé, altruiste, qui servit idéalement Mauro Icardi pour l’ouverture du score (19e, 0-1). Un score qui restera inchangé jusqu’à la pause, malgré les attaques offensives de part et d’autre.

Au retour des vestiaires, les Monégasques ont tenté de revenir à la marque avec les entrées de Diatta à la place d’Aguilar. Mais ni Ben Yedder (51e), ni Gelson Martins (69e) n’a réussi à trouver le cadre.

Mais comme souvent, le PSG ne craquait pas et après un lob, Mbappé doublait la mise sur un service de Di Maria (81e, 0-2). Les Parisiens s’imposent donc et s’offrent leur premier titre de la saison, en attendant, éventuellement, de remporter le championnat. Les Bleus et Rouges sont actuellement 2è de Ligue à une longueur de Lille (1er), à une journée de la fin.