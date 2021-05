Coup d’Etat au Mali: Sidiki Diabaté monte au créneau

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté, a appelé, ce mardi, au dialogue et la compréhension mutuelle, suite à l’arrestation du Président et du Premier ministre de la transition, par les militaires, dans la soirée du lundi 24 mai 2021.

Au Mali, le prince de la kora, Sidiki Diabaté, n’est pas resté insensible à la crise politique que traverse son pays. Dans un message publié, ce mardi, il a appelé à la paix et au dialogue dans l’intérêt supérieur de la nation malienne. « Rien ne vaut la paix, mais elle ne peut être atteinte que par le dialogue, la confiance et la compréhension mutuelles, entre tous les fils et filles du Mali. Mes chers fans, prions tous pour la paix au Mali et dans le monde », a écrit Sidiki Diabaté.

Pour rappel, le Président Bah N’Daw et le Premier ministre Moctar Ouane ont été arrêtés, lundi soir, dans la foulée de la publication de la liste officielle du nouveau gouvernement, et ont été conduits au camp militaire de Kati. La CEDEAO, l’UA, la MINUSMA ont condamné avec fermeté le coup de force militaire, demandant la libération immédiate des autorités de la transition. Une délégation de la CEDEAO est à Bamako pour entamer des discussions pour un retour à la normale du processus de la transition.