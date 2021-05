Coup de force militaire au Mali: la France prend position

La diplomatie française a condamné, ce mardi, le coup de force militaire survenu au Mali, dans la soirée du lundi 24 mai 2021. L’Hexagone exige la libération immédiate et sans conditions du Président de la transition et de son Premier ministre.

La France a pris position face à la situation malienne qui risque de s’envenimer. Face aux parlementaires, ce mardi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a mis en garde les militaires contre le risque de déstabilisation du Mali, déclarant que la France pourrait faire recours à des sanctions ciblées, si nécessaire.

La France, partenaire historique et stratégique du Mali, avait réaffirmé son soutien au processus de transition en cours dans le pays, après le renversement du régime d’Ibrahim Boubacar Kéita, mardi 20 août 2021. Dans sa déclaration, où elle exige la libération immédiate du président de la transition, Bah N’Daw, et de son Premier ministre, Moctar Ouane, arrêtés par les militaires et conduits au camp de Kati, la France souhaite le retour au cours normal du processus de transition.

La position française s’inscrit dans la même ligne droite que celle de la CEDEAO, l’Union africaine et la MINUSMA, qui ont toutes condamné l’acte posé par les militaires, appelant à la libération des autorités de la transition et au calme. Une délégation de la CEDEAO est, d’ailleurs, annoncée à Bamako, cet-après-midi.