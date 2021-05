Coup de force militaire au Mali: la CEDEAO dépêche une délégation à Bamako

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé l’envoi d’une délégation à Bamako, suite à l’arrestation par des militaires, du Président Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane.

Sauf revirement de situation, une délégation de la CEDEAO sera au Mali, ce mardi 25 mai 2021. L’annonce a été faite par l’organisation sous-régionale, qui suit de près l’évolution de la situation au Mali, et condamne fermement l’arrestation du Président de la transition et de son Premier ministre par les militaires, après la publication de la liste des membres du nouveau gouvernement.

Lundi soir, le Comité local de suivi de la transition, composé de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la MINUSMA, avec des membres de la communauté internationale, y compris la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union Européenne, a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation au Mali, et s’est félicité de la venue de la délégation de la CEDEAO.

Aussi, a-t-il demandé à tous les acteurs concernés à apporter leur pleine coopération aux efforts déployés, en vue de la reprise immédiate du cours normal de la transition. A noter que le Premier ministre Moctar Ouane et le président Bah N’Daw ont été conduits au camp militaire de Kati, après leur arrestation, lundi soir.

Des différents communiqués et réactions qui fusent depuis lundi soir, la communauté internationale condamne énergétiquement le coup de force militaire et appelle à la libération immédiate des autorités de la transition arrêtées et gardées par les militaires. Leur arrestation fait suite à la publication de la liste du nouveau gouvernement dans lequel, deux figures de la junte qui occupaient les postes du ministre de l’intérieur et de la Défense ont été remplacées.