Côte d’Ivoire: les ravisseurs d’un octogénaire mis aux arrêts

La police ivoirienne a mis la main sur des ravisseurs d’un octogénaire et les a conduits devant le parquet, pour qu’ils répondent de leurs actes.

Un octogénaire a été enlevé, le mardi 18 mai 2021, aux environs de 15 heures, devant une pharmacie, et conduit à une destination inconnue. Les ravisseurs ont contacté la famille de l’otage pour réclamer le paiement d’une rançon de cinq cent mille francs (500.000F CFA), et la famille a cédé aux exigences des ravisseurs en payant la rançon. Malgré cela, ils n’ont pas libéré la victime et ont réclamé le paiement d’une autre rançon de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000F CFA).

L’enquête menée par les agents de la Police criminelle a permis de retrouver l’otage dans une chambre d’hôtel à la Riviera Anono et d’interpeller les ravisseurs, dont le chef est une dame. Il s’agit des nommés, YAS, 31 ans, chef de la bande, OYJ, 36 ans, et KNAC, 27ans. Au terme de l’enquête, ils seront conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes.