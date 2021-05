Côte d’Ivoire: la police démantèle la bande de « Tchokoroba » spécialisée dans le vol de motos

Encore un coup de filet réussi. La police nationale de Côte d’Ivoire a démantelé une bande spécialisée dans le vol à main armée. Surnommé « Tchokoroba », le cerveau de la bande cible des personnes sortant des banques ou des commerces.

Selon la police ivoirienne, des vols à main armée sont devenus courants en zone sud, depuis le début du mois de janvier 2021. En effet, le 24 avril 2021, aux environs de 14 heures, un agent de recouvrement d’une société a été accosté par 02 individus à moto, armés de kalachnikov, qui lui ont tiré dessus, avant de s’emparer de la somme d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs.

Après enquête, la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) de la Direction de la Police Criminelle a pu interpeller les membres de la bande. Il s’agit des nommés DCM (24 ans), LKD (34 ans) et TO (47 ans). Interrogés, ils ont reconnu les faits. Ces malfrats prennent pour cible des personnes sortant des banques ou des commerces qu’ils accostent, sous la menace de leurs armes à feu, et ensuite les dépossèdent de leur argent, précise la police, ajoutant qu’ils seront conduits devant le parquet pour répondre de leurs actes.