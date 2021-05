Côte d’Ivoire: évacué en France, Patrick Achi envoie un message à ses compatriotes

Depuis la France où il est hospitalisé suite à un malaise, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a envoyé un message à ses compatriotes, à l’occasion de la fête du Ramadan et de l’Ascension.

Nommé Premier ministre suite au décès d’Hamed Bakayoko, Patrick Achi est très mal en point et a été hospitalisé à Paris. En effet, le 8 mai, Patrick Achi a fait un malaise dans sa résidence du quartier Riviera-Golf-Beverly-Hills d’Abidjan. Il a été soigné dans la capitale économique pendant deux jours, avant que le président Alassane Ouattara ne prenne la décision de le faire transférer par précaution en France.

Selon Jeune Afrique, le Premier ministre a voyagé, le 10 mai au soir, à bord du Gulfstream de la flotte présidentielle en compagnie de plusieurs proches, dont son épouse, Florence, et son médecin personnel, Claude Roy. Pourtant souffrant, il a quand même réuni ses efforts pour s’adresser à la communauté chrétienne et celle musulmane de la Côte d’Ivoire, à l’occasion de la fête du Ramadan et de l’Ascension.

« Que tous les bienfaits acquis pendant ce Ramadan perdurent jusqu’au prochain ! Bonne fête de l’Aïd El-Fitr à toutes nos sœurs et tous nos frères musulmans », a-t-il adressé aux musulmane, mercredi. « 40 jours après Pâques, je souhaite une très belle fête de l’Ascension à toutes nos sœurs et nos frères en Christ. Que cette journée nous élève à notre tour dans la foi, la bonté et la solidarité ! », a-t-il lancé aux chrétiens.