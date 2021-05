Côte d’Ivoire: double attaque terroriste au nord du pays

Des individus non identifiés ont attaqué deux postes douaniers situés dans la région de Tchologo, au nord de la Côte d’Ivoire. L’attaque a eu lieu dans la nuit du mercredi 19 à jeudi 20 mai 2021.

Les deux postes douaniers attaqués sont basés à Kamonokaha et Korowita dans le département de Ferkessédougou, dans la région du Tchologo. Selon Koaci, les assaillants ont détruit l’un des postes avant de mettre le feu aux matériels des agents. Ces derniers ont eu la chance de quitter plus tôt les lieux.

En attendant une déclaration officielle sur cette double attaque, il est important de préciser que c’est la troisième attaque du genre au nord de la Côte d’Ivoire. Le pays essuie de plus en plus des attaques terroristes. Fin avril, un camp militaire a été attaqué à Abidjan par des hommes armés non identifiés. Le bilan faisait état de trois morts parmi les assaillants et un soldat blessé.