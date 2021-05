Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara condamne les violences contre les nigériens à Abidjan

De retour en Côte d’Ivoire, après le sommet sur le financement des économies africaines tenu à Paris, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a condamné avec fermeté, les violences survenues dans son pays, suite à la diffusion d’une vidéo, incitant les ivoiriens à s’en prendre à l’intégrité physique des nigériens.

Alassane Ouattara dit condamner les incidents qui ont marqué la ville d’Abidjan, le mercredi 19 mai dernier, avec les attaques et autres agressions contre les Nigériens. Il a par ailleurs réitéré la vocation de la Côte d’Ivoire qui est une terre d’hospitalité sur laquelle de telles situations ne devraient pas se produire.

Dans sa déclaration, le chef de l’Etat a demandé des sanctions et a invité le grand Commandement des Forces de Défense et de Sécurité à accélérer les enquêtes et la Justice à faire son travail afin que les responsabilités soient situées. Soulignons que Fofana Nawa qui a diffusé ladite vidéo a été jugée en comparution immédiate vendredi 21 mai 2021 et a écopé de 5 ans de prison ferme et 2.000.000 FCFA d’amende pour incitation à la violence et au meurtre et diffusion de fausses informations. A noter que plusieurs blessés et un mort ont été enregistrés lors des violences ainsi que le pillage des magasins des nigériens.