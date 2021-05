Correction BEPC 2021: voici les modalités de choix des surveillants et membres des jurys

La Direction des examens et concours (DEC) a défini les modalités de choix des surveillants et des membres de jurys de correction de l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC).

C’est à travers une note de service, en date, à Porto-Novo, du 20 Mai 2021, signée du Dr Roger Koudoadinou, directeur des examens et concours, que les modalités ont été rendues publiques.

Selon la note de service, la liste des surveillants de salle par centre de composition et celle des membres des jurys de correction de l’examen du BEPC sont proposées par le directeur départemental, en charge de l’enseignement secondaire, chaque année, et sur demande du directeur des examens et concours.

Lire dans la note de service, ci-après, les différentes modalités retenues dans le choix des surveillants et membres de jurys pour la correction des épreuves de l’examen du BEPC, session de Juin 2021.

Modalités de choix des surveillants et membres de jurys