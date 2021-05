Coronavirus: l’OMS homologue le vaccin chinois Sinopharm

L’OMS a homologué sur sa liste d’urgence, le vaccin chinois Sinopharm. Le groupe d’experts indépendants de l’institution (SAGE) recommande, lui, que deux doses soient administrées aux plus de 18 ans, a dit, vendredi, à Genève, le directeur général.

Ce vaccin est le sixième à être ajouté à la liste d’urgence après Pfizer-BioNTech, deux d’AstraZeneca, celui de Johnson & Johnson et Moderna, a affirmé à la presse, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une décision est attendue dans les prochains jours sur un autre produit chinois, Sinovac.

