Coronavirus: l’Algérie annonce l’ouverture partielle de ses frontières

Après plus d’un an de fermeture, en raison de la maladie à coronavirus, les autorités algériennes ont annoncé, dimanche, la réouverture partielle des frontières du pays.

Selon la Présidence, la réouverture partielle des frontières sera effective, dès début juin. « Après la présentation des recommandations (…), le Conseil des ministres a approuvé des propositions en faveur d’une ouverture partielle des frontières terrestres et aériennes algériennes, dès début juin », indique le communiqué.

Cette réouverture débutera par « un plan de cinq vols quotidiens de et vers les aéroports d’Alger, de Constantine et d’Oran », les plus grandes villes du pays, à partir du 1er juin, précise le communiqué officiel. Elle s’opérera dans le «strict respect» des mesures préventives contre le Covid-19. Un communiqué détaillant les modalités de cette réouverture sera diffusé «dans une semaine».

L’Algérie enregistre actuellement moins de 200 cas de contamination par jour. Quelque 3 375 décès ont été recensés en Algérie depuis l’enregistrement du premier cas de Covid-19, le 25 février 2020, selon le ministère de la Santé.