Corée du Sud – Troubles de l’érection: de fortes concentrations de Viagra dans les eaux usées

À Séoul, des traces élevées de médicaments contre les troubles d’érection ont été retrouvées dans les eaux usées du quartier de Gangnam. Les usines de traitement sont à saturation.

Une étude rapportée par lematin.ch a montré que la présence de ce composé chimique – l’inhibiteur de l’enzyme phodiesterase de type 5 dit PDE5i – était élevée le week-end dans les installations de traitement des eaux usées de Gangnam, un quartier qui compte bon nombre de bars et discothèques. « Nous estimons que la consommation de PDE-5i était dans cette zone supérieure de 31% à celle dans des zones avec moins d’établissements de vie nocturne« , expliquent les chercheurs dans l’article publié en mai dans le Scientific Reports, et rapporté par le média suisse.

Les chercheurs ont identifié les traces du médicament en amont et en aval de deux usines de traitements des eaux de la capitale, ainsi que dans le cours d’eau récupérant les eaux. Ces investigations ont montré que les usines de traitement des eaux n’étaient « pas capables de traiter » la quantité de résidus chimiques. « La PDE-5i dans les eaux usées est à peine traitée par les usines et, au final, rejetée dans l’environnement« , observent les chercheurs. « Compte tenu de la croissance du marché, on s’attend à ce que davantage de PDE-5i se retrouve dans l’environnement dans les zones urbaines. »

D’autres études ont estimé que près du quart des Sud-Coréens âgés de 30 à 39 ans souffraient de dysfonction érectile. Les 20 plus grosses compagnies pharmaceutiques sud-coréennes ont vendu, en 2019, pour 133 millions de dollars de médicaments utilisant la PDE-5i.