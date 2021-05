Corée du Nord: Kim Jong-Un interdit les jeans skinny et la coupe mulet

En Corée du Nord, les jeans skinny et la coupe mulet sont désormais interdits dans le pays, car ils symbolisent la décadence du monde occidental. C’est la dernière décision prise par le dirigeant Kim Jong-Un.

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, aurait interdit les coiffures mulet et les jeans skinny dans le pays. Selon plusieurs médias qui sourcent le Journal des Travailleurs, le dictateur trouve ce vêtement et cette coiffure, comme symbole de décadence du monde occidental.

« L’histoire nous enseigne une leçon cruciale qu’un pays peut devenir vulnérable et finalement s’effondrer comme un mur, indépendamment de sa puissance économique et de défense, si nous ne nous accrochons pas à notre propre style de vie », écrit le Journal des Travailleurs. « Nous devons nous méfier du moindre signe du style de vie capitaliste et lutter pour nous en débarrasser », ajoute le journal.

Ceux qui bafouent à plusieurs reprises les lois strictes sur la mode – y compris l’interdiction des cheveux et des piercings colorés ou pointus- seront envoyés dans des camps de travail, en vertu des lois mises en place par Kim Jong-un. Les Nord-Coréens ne peuvent choisir qu’entre 15 coiffures approuvées, en vertu des lois du pays.