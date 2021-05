Congo: le ministre de l’Enseignement, Anatole Collinet Makosso, nommé Premier ministre

Le ministre congolais de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a été nommé, mercredi, Premier ministre, par le président Denis Sassou Nguessou.

Le Congo Brazzaville aura bientôt un nouveau gouvernement. En effet, suite à la démission de l’ancien Premier ministre, Clément Mouamba, le 5 mai dernier, le chef de l’Etat, Denis Sassou Nguessou, a nommé le ministre de l’Enseignement, Anatole Collinet Makosso, au poste de Premier ministre.

Le nouveau Premier ministre aura pour mission de former, le plus rapidement possible, un nouveau gouvernement, qui aura plusieurs défis à relever, notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et de l’amélioration des conditions d’accès à l’eau et à l’électricité.