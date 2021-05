Conflit israélo-palestinienne: Fatou Bensouda s’inquiète des « crimes » commis

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) a fait part, mercredi, de son inquiétude face à l’escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens, notant la commission de possibles crimes de guerre.

La procureure de la Cour pénale internationale (CPI) s’est dite, ce mercredi, inquiète de l’escalade des violences entre Israéliens et Palestiniens, notant la commission de possibles crimes de guerre. « Je note avec une vive inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à l’intérieur et autour de Gaza, et la possible commission de crimes dans le cadre du Statut de Rome », texte fondateur de la juridiction, a ainsi déclaré Fatou Bensouda.

Précédemment, la procureure avait déclaré qu’il y avait un « fondement raisonnable » de croire que des crimes avaient été commis par des membres des forces israéliennes, des autorités israéliennes, du Hamas palestinien et d’autres groupes armés palestiniens durant la guerre de Gaza de 2014.

Selon l’armée israélienne, « plus de 1000 roquettes » auraient été tirées depuis Gaza vers Israël, depuis lundi soir. 850 d’entre elles auraient été interceptées par le bouclier antimissile ou se seraient abattues dans le pays, précise le porte-parole Jonathan Conricus. Environ 200 engins seraient tombés du côté de l’enclave palestinienne.

Selon les derniers bilans des autorités sanitaires locales, cinq personnes auraient été tuées en Israël, avec également des dizaines d’autres blessées. Les frappes de représailles sur le territoire palestinien auraient, elles, fait au moins 35 morts, dont 12 enfants.