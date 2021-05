Conflit israélo-palestinien: Joe Biden a « du sang sur les mains », accuse le président turc, Erdogan

Le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a accusé son homologue américain, Joe Biden, d’alimenter le conflit israélo-palestinien par son soutien à l’Etat hébreu.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accusé, lundi, son homologue américain, Joe Biden, d’être en partie responsable du conflit israélo-palestinien, qui a déjà fait des milliers de morts, pour son soutien au régime de Benjamin Netanyahu.

« Vous écrivez l’histoire avec du sang sur les mains«, a déclaré le président Erdogan à l’adresse du locataire de la Maison Blanche, reprochant, notamment, à son administration, l’approbation de nouvelle ventes d’armes à Israël, « qui mène des attaques disproportionnées contre la bande de Gaza ».

« Les territoires palestiniens sont victimes de persécutions, de souffrances et le sang y coule comme c’est le cas de nombreuses autres régions, qui ont perdu la paix avec la fin de l’Empire ottoman. Et vous soutenez cela«, a ajouté M. Erdogan, en interpellant son homologue américain.

Connu pour son radicalisme à l’égard de l’Etat hébreux, Erdogan s’en est également pris à Israël qu’il avait déjà qualifié d’État «terroriste cruel». « Ce sont des meurtriers, à tel point qu’ils tuent des enfants âgés de cinq ou six ans. Il n’y a que sucer le sang, qui les assouvit », a-t-il lancé.

Un lourd bilan humain

Au moins 197 Palestiniens, dont au moins 58 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza, et plus de 1200 personnes blessées depuis le début de ce nouveau conflit. En Israël, où le bouclier antimissile « Dôme de fer » a intercepté environ 90% des quelque 1.800 roquettes tirées, la semaine dernière, depuis Gaza, le dernier bilan fait état de dix personnes tuées, dont un enfant, et 294 blessées.