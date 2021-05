Conflit à Gaza: un Iranien prend ironiquement feu en brûlant un drapeau israélien (Vidéo)

Une vidéo est en train de devenir virale sur les médias sociaux et beaucoup de personnes ont été excitées par la façon dont les vêtements de l’Iranien ont pris feu, après que lui et ses compatriotes ont brûlé le drapeau d’Israël.

Depuis plusieurs jours, le monde a les yeux tournés vers le conflit israélo-palestinien. La flambée de violences, ces derniers jours, en Israël et dans la bande de Gaza, a occasionné plusieurs dégâts matériels et humains, mais aussi des faits insolites. En Iran, lors d’un rassemblement antisémite, le drapeau d’Israël a été brûlé, mais le feu n’a pas épargné l’auteur de l’acte.

خداوندا مارا از دست پیروانت نجات بده.



God, save us from your followers pic.twitter.com/T3xGT5ImJy — saman arbabi (@SamanArbabi) May 8, 2021

Une vidéo abondamment partagée sur les médias sociaux montre un homme tenant un géant drapeau israélien auquel on a mis le feu, avant que les flammes ne l’atteignent, lui-même. On peut ensuite voir l’homme s’enfuir avec ses vêtements en feu, tandis qu’un groupe de personnes, brandissant des drapeaux palestiniens, s’écarte de lui.

Le conflit israélo-palestinien

Après une semaine noire, ayant fait quelque 200 morts dans les violences entre l’Etat hébreu et le Hamas, restée sourde aux appels internationaux, l’armée israélienne a mené, aux premières heures de ce lundi, une série de frappes sur Gaza. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises en l’espace de quelques minutes, provoquant des coupures de courant. Des centaines de bâtiments ont été endommagés, d’après les autorités locales, qui n’ont pas fait état de victimes dans l’immédiat.

Malgré les appels internationaux à la désescalade, il n’y a toujours aucun signe d’apaisement en vue entre Gaza et Israël. Et pour certains experts, cela ne fait que commencer. « Ça fait 70 ans qu’il y a un problème. S’il y a eu une possibilité de sortie de l’impasse en 1993 avec les accords d’Oslo, 27 ans plus tard, on voit que la situation a empiré , » illustre le professeur de sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Rachad Antonius, lors d’une entrevue accordée, samedi, à ICI RDI. Le nouvel épisode de violence, qui oppose une fois encore le mouvement du Hamas, contrôlant Gaza, à l’État d’Israël, a en partie été déclenché par l’expulsion de Palestiniens de Jérusalem-Est.

L’Iran accusé d’armer le Hamas

En pleine escalade entre Israël et les groupes islamistes palestiniens, l’Iran ne cache pas son soutien à la Palestine. Principal ennemi d’Israël, l’Iran est le principal soutien des groupes islamistes palestiniens dans la région. Après plusieurs années de froid avec le Hamas, en raison de la situation en Syrie, le groupe palestinien s’est de nouveau rapproché de Téhéran.

Plusieurs responsables militaires iraniens ont souligné, ces derniers mois, le rôle de l’Iran pour fournir aux groupes palestiniens la technologie nécessaire pour fabriquer des missiles, qui sont utilisés contre Israël. Des missiles d’une portée de plus en plus longue, mais aussi de haute précision, permettant aux Palestiniens de frapper des cibles à Tel-Aviv ou Haïfa.

Une technologie encore plus développée a été fournie au Hezbollah libanais, qui possède des missiles encore plus puissants, selon les mêmes responsables. L’Iran et Israël sont en guerre ouverte avec actions ciblées contre des navires en Méditerranée, en mer Rouge ou encore dans le golfe Persique, mais aussi contre des installations militaires.