Commune d’Abomey-Calavi: plusieurs nominations faites par le maire Angelo Ahouandjinou

A travers la prise des arrêtés municipaux, le mardi 25 mai 2021, le maire Angelo AHOUANDJINOU de la commune d’Abomey-Calavi a procédé à la nomination de certains membres de son cabinet et des directeurs centraux de la mairie.

Selon les différents arrêtés de nomination, Gildas Adoukonou, précédemment directeur de cabinet du maire, a été nommé Secrétaire général de l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi.

Le chargé de mission de la mairie d’Abomey-Calavi, Théodore Gléssougbé, a connu une promotion. Il est donc nommé au poste de directeur de cabinet.

Le poste de Directeur de la prospective et de la planification est revenu au sieur Gérard Sogbadji, et Henri Aïssoun est nommé au poste de directeur des Services financiers et économiques. Enfin, le poste de chargé de mission de la mairie est confié à René Soton. La nomination des différents chefs service se fera, les jours à venir.