Classement FIFA: le Sénégal toujours leader en Afrique, le Bénin fait du surplace

La FIFA a communiqué, ce jeudi, son classement mensuel des meilleures nations de football. Au plan africain, le Sénégal est toujours leader. Le Bénin, lui, conserve sa position dans le classement.

Le classement FIFA du mois de mai des meilleures nations de football est tombé. Un classement qui est resté inchangé par rapport au mois dernier en raison de l’absence de rencontres disputées durant cette période.

Au plan africain, le Sénégal reste le premier sur la liste. Les vice-champions d’Afrique conservent leur couronne, détenu au lendemain de la CAN 2019. A leur suite, on retrouve la Tunisie, le Nigéria et l’Algérie, respectivement deuxième, troisième et quatrième au classement.

Adversaire de la Sierra Leone dans un match comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2022, le Bénin conserve sa 16è place sur le continent. Les Écureuils sont 82è au plan mondial avec un total de 1293 points.

Voici le top 20 africain: