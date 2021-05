Chine: à 38 ans, le fondateur de TikTok, Zhang Yiming, quitte son poste de PDG de ByteDance

L’un des cofondateurs de TikTok, Zhang Yiming, quitte ses fonctions de PDG de ByteDance, la société chinoise propriétaire de TikTok, pour passer du temps à « lire et à rêver ».

L’entrepreneur de 38 ans a déclaré, jeudi 20 mai, qu’il quitterait son poste, faute de compétences managériales. Il a ajouté, dans sa note à la direction du géant de la technologie qu’il veut désormais se consacrer à la lecture et rêver.

Selon Bloomberg, la fortune de Zhang Yiming est estimée à 44,5 milliards de dollars, ce qui le place au 31e rang sur la liste des personnes les plus riches du monde. Le lundi 24 mai, Zhang a annoncé sa démission dans une lettre officielle adressée à ses employés.



Il a répété qu’il manquait de compétences, qui feraient de lui un manager idéal. «La vérité est que je n’ai pas certaines des compétences qui font un manager idéal. De même, je ne suis pas très sociable, je préfère les activités solitaires comme être en ligne, lire, écouter de la musique et rêver à ce qui est possible », a-t-il déclaré.

Plus d’un milliard d’utilisateurs sur TikTok

Lancée en 2019, TikTok est une application mobile de partage de vidéo et de réseautage social. Elle est développée par l’entreprise chinoise ByteDance, comme le pendant de l’application Douyin pour le marché non chinois

Fin 2019, l’application compte plus d’un milliard d’utilisateurs — 3e application la plus téléchargée au monde sur smartphone —, particulièrement des adolescents, et est le seul réseau social aussi populaire à l’Est qu’à l’Ouest. En janvier 2020, l’application atteint les huit cent millions d’utilisateurs actifs par mois, chiffre qui se rapproche d’un milliard fin avril 2020.

Les périodes de confinement observées lors de la pandémie de Covid-19, en début d’année 2020, dans presque tous les pays du monde, sont vues comme favorisant ce bond. TikTok égalerait ainsi Instagram, qui avait atteint un milliard d’utilisateurs actifs par mois, selon ses derniers chiffres de juin 2018.