Chelsea: Thiago Silva est «triste pour les Brésiliens qui jouent pour la Juventus»

Métamorphosé depuis son départ du PSG la saison dernière, Thiago Silva s’apprête à disputer sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions. Le Brésilien passé par l’AC Milan est toujours attentif de l’actualité de son ancien club et rêve de l’affronter en C1 la saison prochaine.

Considéré comme l’un plus grands défenseurs brésiliens au monde, Thiago Silva brille de mille feux depuis son départ du PSG pour Chelsea. Complètement métamorphosé cette saison, le Brésilien est l’un des grands artisans du parcours des Blues qui s’apprêtent à disputer la finale de la Ligue des champions face à Manchester City et qui sont en course pour la qualification en C1.

Et pour autant, le joueur n’oublie pas ses anciens clubs notamment l’AC Milan où il a passé trois saisons. Le défenseur central rêve même d’affronter les Lombards la saison prochaine. Actuellement troisième de Série A, les Rossoneri sont bien partie pour disputer la Ligue des champions.

« Je pense à ce moment depuis que j’ai quitté Milan, explique le Brésilien dans une interview à Sky Sport. J’espérais qu’il reviendrait dans le top quatre et cette année, nous sommes proches. Je suis encore supporter. Milan mérite la Ligue des Champions.«

L’ancien du PSG a aussi commenté le choc du weekend dernier entre la Juventus et l’AC Milan, gagné 3-0 par les Milanais. Un résultat qui pourrait coûter cher aux Bianconeri, relégué à la 5è place derrière les places européennes.

« J’ai vu le match, il y avait un peu de tristesse pour les Brésiliens qui jouent pour la Juve comme Danilo, Alex Sandro et Arthur et pour Buffon, mon ancien partenaire à Paris, a admis le Brésilien. Mais les Rossoneri méritaient ce résultat et méritent la qualification pour la grande saison qu’ils ont fait ces 6-7 mois. Je reste fan de Milan et j’espère revenir bientôt à San Siro qui pour moi est un stade spécial.«