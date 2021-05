Centrafrique: arrestation d’un Français détenant un important arsenal de guerre

Le gouvernement centrafricain a annoncé, lundi, l’arrestation d’un ressortissant français, détenant un important arsenal militaire, à Bangui, la capitale du pays.

«Un ressortissant français a été arrêté aujourd’hui. C’était quelqu’un qui se disait journaliste, et chez qui on a retrouvé un arsenal très important», a assuré le porte-parole du gouvernement centrafricain, Ange-Maxime Kazagui, au téléphone à l’AFP, sans davantage de détails. «Un citoyen étranger a été détenu à Bangui avec une énorme quantité d’armes et de munitions», a précisé, pour sa part sur Twitter, le Russe Valéry Zakharov, conseiller du président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra.

L’homme arrêté avait travaillé ponctuellement dans plusieurs organisations en Centrafrique comme garde du corps, selon des sources humanitaires. « Il avait fait un court passage dans l’armée dans sa jeunesse », a indiqué une source diplomatique à l’AFP.

Depuis quelques années, l’influence de la France diminue progressivement en Centrafrique, et celle de la Russie monte d’un cran. Dans la lutte pour le maintien de la stabilité en Centrafrique, la Russie s’affiche désormais comme le premier partenaire stratégique du pays. Outre ses forces qui interagissent avec les Forces armées centrafricaines (FACA), la Russie vient d’annoncer la livraison d’importantes quantités d’armes et de munitions pour les FACA.