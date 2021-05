« C’en est trop ! », le prince Charles profondément blessé par les accusations de son fils Harry

Alors qu’il continue de faire le deuil de son père, le prince Charles est profondément blessé par les récentes accusations de son fils, Harry.

Dans le documentaire The Me You Can’t See, le prince Harry a accusé la famille royale de l’avoir négligé, après le décès de sa mère, la princesse Diana. De nouvelles accusations, qui ne vont pas apaiser les tensions entre père et fils. .

Dans sa déclaration, le prince Harry a confié avoir souffert en silence pour préserver la santé de son épouse, Meghan Markle : « Nous avons passé quatre ans à essayer de faire que cela fonctionne. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal. »

« Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, avertissement, quoi que ce soit, a été accueilli dans un silence total, une négligence totale », a révélé Harry. Pire, il indiqué avoir plongé dans l’alcool et la drogue, après avoir subi des crises de panique, alors qu’il luttait contre le sentiment de n’avoir pas pu sauver sa mère, Diana.

Le prince Charles profondément blessé

Comme si cela ne suffisait pas, le duc de Sussex affirme que le prince Charles l’avait fait beaucoup « souffrir » dans sa jeunesse, et qu’il ne souhaitait plus garder ces informations cachées. « Il est certain que maintenant je ne serai plus jamais intimidé par le silence », a-t-il confié à Oprah Winfrey.

Selon The Sun, ces accusations du prince Harry ont « profondément blessé » le prince Charles, le laissant « sans savoir quoi faire« . Pour lui, « c’en est trop ».

« Les relations père-fils sont à leur plus bas niveau. Charles ne sait pas quoi faire. », affirme une source, citée par le média. A l’en croire, « c’est tellement blessant pour lui [Charles]. C’est un homme sensible et ces attaques personnelles le blessent profondément. Il ne peut pas comprendre pourquoi Harry lui fait ça ».