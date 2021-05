Carnet rose: la légende de Manchester United, Patrice Evra, à nouveau papa (photos)

Patrice Evra est devenu papa pour la troisième fois, le 3 mai dernier. Sa nouvelle compagne, Margaux Alexandra, a donné naissance à un petit garçon.

Déjà père de deux enfants – Lenny, 15 ans, et Maona, 8 ans -, Patrice Evra a accueilli, lundi, son troisième enfant. Prénommé Lilas Latyr Evra, le petit garçon est né de l’union du footballeur avec sa nouvelle compagne, la mannequin danoise, Margaux Alexandra. C’est l’ancien international français qui a annoncé la bonne nouvelle à travers une publication sur son compte Instagram.

L’ancien tricolore a partagé le cliché d’un très joli moment de complicité avec son fils de quelques jours. Il pose, allongé sur le canapé, avec le bébé installé sur son torse. Dans cette publication, le sportif révèle le prénom de l’enfant et sa date de naissance : « Moments spéciaux, peau à peau, avec notre fils, Lilas Latyr Evra aka Mister I love this game Jr, né lundi 3 mai« .

Il adresse ensuite un tendre message à sa compagne. « Je ne peux pas décrire combien je suis chanceux, gâté et fier de toi, Margaux Alexandra. La force que tu as montrée pendant ton accouchement était juste exceptionnelle, tu étais puissante, non pas parce que tu n’avais pas peur, mais parce que tu as continué si fort malgré ta peur. Tu es mon roc, mon univers, mon tout« , écrit-il.

Margaux s’est également rendue sur Instagram pour partager une jolie photo de leur nouveau-né, ajoutant que leur cœur était « rempli d’amour ». « Nous avons eu la chance d’accueillir notre petit garçon dans ce monde le 03.05.21. Nos cœurs sont remplis d’amour. Lilas Latyr Evra« , a-t-elle écrit, en accompagnant sa publication d’un emoji en forme de cœur.

La nouvelle intervient après que Patrice a parlé de sa relation avec sa fiancée enceinte, Margaux, dans une interview avec GQ Hype. À propos de leur romance, le sportif a déclaré: « Enfin, je suis avec quelqu’un où je peux être moi-même et m’ouvrir. Et je n’ai pas l’impression que pleurer est une faiblesse, mais en fait, c’est une force ».