CAN 2022: le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, veut « ramener la Coupe à la maison »

Éternel favori, le Ghana n’a plus soulevé le trophée d’une Coupe d’Afrique depuis la grande épopée de 1982. Une situation qui n’a que trop duré, selon le président Nana Akufo-Addo, qui a chargé les Black Stars de remporter la CAN 2022.

Si Nana Akufo-Addo s’est personnellement impliqué dans la mobilisation des fonds pour les préparatifs de la prochaine Coupe d’Afrique, le président ghanéen a des objectifs bien précis pour cette compétition. Le chef de l’Etat veut voir le trophée à la maison.

Au cours d’un déjeuner qu’il a eu, lundi, avec les dirigeants de la Fédération ghanéenne de football (GFA) et certains directeurs de société à la Jubilee House, le président a, en effet, chargé les Black Stars de remporter le trophée et d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde.

Eternel favori, le Ghana n’a plus soulevé le trophée d’une Coupe d’Afrique depuis son sacre en 1982. « L’objectif est de ramener la Coupe à la maison en remportant la CAN 2022. Nous devons aller plus loin que nos deuxièmes places en 1992, 2010 et 2015 et mettre fin à la sécheresse de 40 ans pour un titre », a déclaré Nana Addo.

Au niveau de la Coupe du monde, après avoir atteint les quarts de finale en 2010, le pays n’est plus allé loin. En 2014, les Black Stars ont été éliminées dès la phase de groupes, et lors de la dernière, l’équipe n’a pas réussi à se qualifier.

«Nous devons également atteindre au moins les demi-finales de la Coupe du monde au Qatar. Nos exploits en 2010, où nous avons atteint les quarts de finale en Afrique du Sud, nous disent qu’une fois préparés, nous avons la qualité et le talent pour rivaliser avec l’une des meilleures équipes du monde. La tâche peut sembler ardue, mais elle n’est pas insurmontable», a ajouté le président.