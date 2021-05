Cameroun: un avion de ligne rate son atterrissage et termine sa course dans la brousse (photos+vidéo)

Un avion de la compagnie camerounaise Camair Co a fait une sortie de piste à l’aéroport de Nsimalem, vendredi, et a manqué de justesse un crash. Aucune victime n’est à déplorer.

L’avion de ligne de la compagnie camerounaise Camair Co a évité de justesse un crash, vendredi. L’appareil, un Embraer 135, a raté son atterrissage et a fini sa course dans la brousse, alors qu’il devrait se poser sur le tarmac de l’aéroport Nsimalem. Selon la presse locale, la piste mouillée alors qu’il pleuvait, serait un des éléments qui auraient été à la base de cet incident.

La même source indique que tous les passagers de l’avion, 33 au total, sont tous sains et saufs avec seulement une petite frayeur normale. Les équipes de l’aéroport se sont mobilisées pour les sortir de l’appareil et aussi pour remettre l’avion sur piste et évaluer les dégâts éventuels.