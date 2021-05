CAF: les éliminatoires de la CAN féminine 2022 reportées

La Confédération africaine de football (CAF) a reporté les éliminatoires de la CAN féminine 2022, prévues au Maroc, a annoncé, ce mercredi, l’instance.

Alors qu’elle avait déjà repoussé les dates des phases qualificatives de la CAN Cameroun 2022, la CAF vient de reporter les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, prévues au Maroc, en 2022. Dans un communiqué adressé à l’ensemble des fédérations concernées, l’instance faîtière du foot sur le continent, justifie ce report par le mauvais état de certains stades en Afrique et aux restrictions liées à la pandémie du COVID-19.

La CAF a ainsi décidé d’organiser le premier tour de ces éliminatoires à la fenêtre FIFA du 18 au 26 octobre 2021. Quant au deuxième tour, il aura lieu à la fenêtre FIFA du 14 au 23 février 2022.