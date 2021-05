CAF: le Zimbabwe disqualifié de la CAN 2022

Qualifié pour la phase finale de la CAN 2022, qui se jouera en janvier prochain au Cameroun, le Zimbabwe ne prendra pas part à cette grande messe du foot sur le continent. Les Warriors ont été disqualifiés pour avoir aligné un joueur inéligible lors des éliminatoires.

Coup de tonnerre dans le monde du football africain. Le Zimbabwe a été disqualifié de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique. Sortis deuxième du groupe B derrière l’Algérie (1er), les Warriors ont été recalés pour avoir aligné un joueur inéligible lors des phases qualificatives.

En effet, le capitaine Knowledge Musona, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a disputé la rencontre face au Botswana (1-0), dans le cadre de la 5ème et avant-dernière journées, au mois de mars dernier, alors qu’il était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Le joueur avait récolté trois cartons jaunes lors des précédents matchs des Zimbabwéens contre la Zambie et l’Algérie. Et donc, il n’aurait pas dû disputer cette rencontre. Une erreur administrative de la Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) qui prive donc l’équipe du Zimbabwe de la 33è édition de la CAN.