CAF: Augustin Senghor nommé vice-président de la Commission d’organisation de la CAN

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, mardi, la nomination du président de la Fédération sénégalaise, Augustin Senghor, au poste de vice-président de la Commission chargée de l’organisation de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu en janvier 2022.

Le Nigérian Amaju Pinnick a également été nommé vice-président de la même structure, la plus importante des Commissions de la CAN. Cet organe, dirigé par le président de la CAF, en personne, Patrice Motsepe, permet aux droits de la CAN de trouver les ressources financières nécessaires pour les activités de l’instance dirigeante du football continental.

Elu 1er vice-président de la CAF lors de l’assemblée générale du 12 mars dernier, à Rabat (Maroc), Augustin Senghor dirige aussi la Commission juridique de la Confédération.