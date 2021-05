C1: Ces clubs qui font le plus objet de pronostic

Que dire de cette saison 2020-2021 qui a été pleine de surprises, et ce, encore plus à cause de la crise sanitaire. En effet, vu que la notion de domicile-extérieur ne compte plus à cause des matchs à huis clos, les équipes ‘’plus petites’’ arrivent à créer très souvent la sensation chez les gros. Ce qui n’était bien évidemment pas du tout le cas lors des dernières saisons.

Ceci a donc eu un impact non négligeable sur les paris sportifs. Les équipes qui étaient censées être les plus infaillibles ont commencé à aligner de mauvaises performances, ce qui a eu un impact direct sur les pronostics. La donne a donc changé et les équipes qui, la saison dernière, accaparaient tous les pronostics ont laissé place à de nouvelles. Quelles sont ces équipes-là ?

Manchester City

Les Citizen ont une puissance offensive non négligeable. Avec Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling ou encore Gabriel Jesus, l’équipe de Manchester City a l’une des meilleures attaques d’Europe, et ce, sans le moindre doute. Si la défense était son point faible pendant un certain temps, l’équipe de Pep Guardiola a su trouver des ressources en allant recruter le défenseur portugais Rùben Dias.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son intégration au côté de John Stones fut immédiate. Avec cette pléthore de joueurs décisifs, il n’est plus question de miser sur la victoire de City, mais d’opter plutôt pour des paris spécifiques relatifs aux joueurs et au nombre de buts.

Kevin De Bruyne et Ilkay Gündoğan font partie des joueurs les plus décisifs cette saison en Europe. Meme en sélection nationale, leurs équipes seront l’objet des pronostics pour l’euro. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Manchester City fait une très bonne campagne 2020-2021 et est encore présente sur tous les tableaux. Si cette équipe fait autant l’objet de pronostic, ce n’est évidemment pas pour rien.

Bayern Munich

Depuis leur sacre de l’année dernière, les Bavarois sont bien entendu au-dessus du lot. Malgré leur surprenante élimination contre le Paris Saint-Germain en quart de finale de l’édition de la ligue de champions en cours, les parieurs ne cessent d’inclure le Bayern de Munich dans leurs paris. Et pour cause !

En effet, chaque semaine, les Bavarois ne cessent de terroriser les équipes en Bundesliga. Cette équipe bénéficie d’un parfait équilibre entre son attaque de feu et sa défense de fer. Les clean sheets et les déculottées sont devenus monnaies courantes chez les Bavarois. Et bien sûr derrière ce succès retentissant se cache certains artisans bien connus que sont : Robert Lewandowski et l’inaltérable Manuel Neuer.

Celui qui est actuellement le meilleur 9 du monde est une foudre ambulante et une machine à but et il le prouve encore cette saison avec ses 36 buts en Bundesliga. Quant à Manuel Neuer, plus besoin de faire de débat. Le gardien allemand ne cesse d’éblouir le monde entier par des prestations aussi iconiques les unes que les autres. Avec le Bayern, les parieurs privilégient les combinés nom du buteur et victoire. Cette stratégie a porté ses fruits à de nombreuses reprises cette saison.

PSG

Cette saison, le finaliste de la précédente édition de l’UEFA Champions League a remanié son effectif. Et, il faut dire que l’effectif n’a pas du tout été en marge des blessures cette saison. Mauricio Pochettino n’a pu compter sur l’entièreté de son effectif que très peu de fois. Cependant, grâce à sa puissance offensive le club de la capitale a quand même eu assez d’atout pour faire du mal à ses adversaires.

Ils sont donc parvenus à éliminer cette saison le Barça et le Bayern Munich, ce qui est loin d’être un mince exploit. Grâce à une certaine solidité de leur milieu de terrain, les Parisiens ont su tenir bon dans des matchs cruciaux. Certes, leur hégémonie dans le championnat français n’est plus la même cette année, car ils n’occupent que la deuxième marche du podium, mais ils restent tout de même l’équipe la plus qualitative du championnat. Le PSG ne fait en effet qu’une bouchée des modestes formations de ligue 1, ce qui est une véritable aubaine pour un parieur. Pourquoi alors se priver ?