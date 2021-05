Burundi: le président Evariste Ndayishimiye limoge la ministre du commerce et du tourisme

Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a destitué samedi 1ier mai, Immaculée Ndabaneze, de son poste du ministre du commerce et du tourisme au Burundi.

Immaculée Ndabaneze n’est plus membre du Gouvernement burundais. Elle a été éjectée de la barque présidentielle par le président Evariste Ndayishimiye qui a pris samedi 1ier mai, un décret à son encontre. « Considérant que les actes de l’intéressée risquent de compromettre l’économie du pays et de tenir l’image du Burundi(…) est destituée de ses fonctions de ministre du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme l’honorable Immaculée Ndabaneze », indique le décret.

Selon AFP, la ministre a été limogée pour la vente illicite du dernier avion de la compagnie Air Burundi et pour le détournement de fonds destinés à équiper, notamment en matériel informatique, la future compagnie aérienne Burundi airlines. C’est la première destitution du président Evariste Ndayishimiye depuis son accession au pouvoir, à la suite du décès du président Pierre Nkurunziza.