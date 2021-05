Burkina Faso: un émissaire du président Adama Barrow chez Roch Kaboré

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, ce vendredi matin, le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’extérieur, Mamadou Tangara, envoyé spécial du président Adama Barrow. La coopération bilatérale était au cœur des échanges.

« Je suis porteur d’un message dans le sens du renforcement des relations entre nos deux pays, dans le cadre des consultations régulières que nous avons », a indiqué, à sa sortie d’audience, l’envoyé spécial du président gambien. Selon le ministre Mamadou Tangara, les échanges ont porté, dans un premier temps, sur le renforcement des relations entre la Gambie et le Burkina Faso.

« Des instructions ont été données dans ce sens par nos deux chefs d’Etat afin que je parle avec mon ami et frère, le ministre Alpha Barry pour une commission conjointe », a ajouté le ministre gambien en charge des Affaires étrangères. Pour lui, les deux pays ont à apprendre, l’un de l’autre, et il est nécessaire de « mutualiser nos efforts pour faire face aux défis nombreux auxquels nous sommes confrontés ».

Les échanges entre le président Roch Kaboré et son hôte du jour ont porté, dans un second temps, sur la situation sociopolitique dans l’espace CEDEAO et sur la vie de l’organisation communautaire. « Le président m’a demandé de recueillir les avis et les conseils de son frère et ami, qui a beaucoup plus d’expériences que lui sur les questions qui se posent dans la sous-région et au niveau de notre organisation commune », a conclu le ministre Tangara.