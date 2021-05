Burkina Faso – Réformes dans le secteur éducatif: les parents d’élèves condamnent les violences

Reçu par le président Roch Kaboré le vendredi 21 mai 2021, le bureau de l’Union nationale des associations des parents d’élèves du post-primaire, secondaire et supérieur du Burkina (UNAPES-B), s’est particulièrement intéressé à la réforme éducative en cours dans le pays. L’UNAPES-B a fermement condamné les violences perpétrées par les élèves manifestant contre les réformes de l’éducation.

Selon le président du bureau de l’Union nationale des associations des parents d’élèves du post-primaire, secondaire et supérieur du Burkina (UNAPES-B), Hector Ardent R. K. Ouédraogo, les échanges avec le chef de l’Etat ont porté sur les nouvelles réformes dans le secteur de l’éducation, et sur le rôle et la responsabilité des parents. Hector Ardent R. K. Ouédraogo a condamné les violences perpétrées par les élèves manifestant contre les réformes de l’éducation. « Ce qui se passe à l’heure actuelle ne se justifie pas. Les violences n’ont jamais apporté une solution à un problème. Nous condamnons fermement ce qui se passe », a-t-il déclaré.

Concernant les assises nationales sur l’éducation, l’UNAPES-B a demandé au chef de l’Etat une inclusion de toutes les parties prenantes pour trouver des solutions pérennes. « Si au cours de ces assises, nous nous rendons compte que nous sommes en train de dévier ou que nous ne sommes pas sur le bon chemin, nous aviserons. », a renchéri le président de l’UNAPES-B Hector Ardent R. K. Ouédraogo.

Dans son discours sur la situation de la nation jeudi 20 mai, le Premier ministre burkinabè, Christophe Joseph Marie DABIRE, avait appelé les élèves à cesser les violences « inacceptables » dans les établissements et à reprendre les cours. Avant lui, le président Roch Kaboré s’est prononcé sur le sujet, dénonçant des violences inacceptables.