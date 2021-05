Burkina Faso: l’opération « HOUNE » tord le cou à 4 bases terroristes

Une opération lancée par l’armée burkinabé, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a permis de neutraliser 4 bases terroristes.

Selon la presse locale, l’opération dénommée « HOUNE », (Dignité en Fulfulde) a été lancée le mercredi 5 mai 2021. Au total, 4 bases terroristes ont été neutralisées par l’armée. « Au moins une vingtaine de terroristes ont été neutralisés au cours de ces opérations qui ont mobilisé armée de terre, armée de l’air et la gendarmerie nationale« , indiquent nos sources.

Aucun soldat n’est décédé et plusieurs matériels ont été récupérés au cours de cette offensive, qui se poursuit dans les régions du Nord et du Sahel. Depuis plusieurs années, les Forces de défense et de sécurité (FDS) tentent de reprendre le contrôle de l’intégralité du territoire burkinabé, afin de rétablir l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire. Mais, jusque-là, les fruits des offensives laissent à désirer.