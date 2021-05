Burkina Faso: les grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 26 mai 2021

Le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, a présidé, ce mercredi, l’hebdomadaire Conseil des ministres, qui a examiné et adopté plusieurs rapports soumis à son ordre du jour.

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, a fait le point à la presse à l’issue du Conseil. Il était accompagné du ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro.

– Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Burkinabè l’extérieur, le conseil a adopté quatre rapports. Sur ces quatre rapports, trois sont relatifs à des décrets portant ouverture de consulats honoraires à Kano au Nigéria, à Freetown en Sierra Leone et à Conakry en République de Guinée. En rapport avec ces décrets, le conseil a adopté un décret portant nomination des consuls honoraires dans ces trois villes suscitées.

Toujours au titre de ce ministère, le conseil a adopté un quatrième rapport relatif à l’adhésion de notre pays à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA). La participation de notre pays au capital de cette agence basée à Nairobi au Kenya va permettre au Burkina Faso de pouvoir apporter des garanties souveraines demandées par des investisseurs pour réaliser des investissements dans notre pays.

– Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le conseil des ministres a adopté deux décrets.

Le premier décret porte régime juridique applicable aux emplois de Contrôleur d’Etat, d’Assistants de vérification et d’enquêteurs de l’Autorité supérieure du contrôle d’Etat et de la lutte contre la corruption (ASCE/LC). Ce décret conforme l’ASCE/LC à l’article 26 de la loi 82-2015 du 24 novembre 2015 portant attributions, composition et fonctionnement de ladite autorité.

Le second décret adopté au titre de ce ministère porte nomination des membres du Haut conseil du dialogue social (HCDS). Par ce décret le gouvernement nomme trente membres titulaires dont dix représentants du gouvernement, dix représentants des organisations professionnelles d’employeurs et dix représentants des organisations syndicales des travailleurs conformément aux dispositions du décret du 05 mai 2017 qui crée le HCDS.

– Au titre des communications orales, le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Stanislas Ouaro a livré au conseil deux communications relatives à l’effondrement d’établissements scolaires dans certaines régions du pays et à la poursuite des activités d’apprentissage au niveau du secondaire en lien avec les violences qui se sont produites dans certains établissements.

Selon le ministre en charge de l’Education, dans la commune de Dandé, un bâtiment de trois classes s’est effondré lundi dernier occasionnant le décès d’un élève et 24 blessés. Il s’agit d’un bâtiment qui a été construit en 2014 sur transfert de ressources de l’Etat aux collectivités territoriales. A ce niveau le gouvernement, tout en présentant ses condoléances à la famille éplorée, a instruit le ministre Ouaro de collecter toutes les informations afin de voir sur le plan administratif et/ou judiciaire pour situer les responsabilités. Le ministre a également informé le conseil de l’effondrement hier mardi d’un bâtiment de trois classes qui a été réalisé par l’Association des parents d’élèves du lycée de l’amitié à Koudougou. Il y a eu également une troisième situation à Gondé. « Nous sommes en train de collecter les informations pour situer les responsabilités et engager les procédures administratives et/ou judiciaires » a soutenu le ministre Ouaro.

La deuxième communication orale est en lien avec les dispositions prises par le gouvernement lundi dernier concernant l’achèvement de l’année scolaire. Le 17 juin marque la fin des activités pédagogiques au niveau du primaire, du post-primaire et du secondaire. Aussi, le gouvernement va dégager des salles de classe au lycée Bambata et au lycée municipal de Paspanga pour permettre aux élèves en classes d’examen du lycée Philippe Zinda Kaboré qui est fermé, de pouvoir y poursuivre leurs activités pédagogiques afin de passer les examens dans les mêmes conditions que les autres. Un communiqué du ministère en charge de l’éducation donnera plus de précisions sur la clé de répartition dans ces deux établissements.